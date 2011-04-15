В четверг высоколиквидные бумаги закрылись преимущественно в минусе, сокращение активности инвесторов носило глобальный характер после появления сообщений (пока не подтвержденных официальными источниками) о переносе с конца марта на вторую половину апреля ожидаемой даты встречи лидеров США и КНР, на которой может быть подписано торговое соглашение. Кроме того, Китай сообщил о замедлении темпов роста промпроизводства в первые два месяца текущего года, что также негативно отразилось на спросе на развивающихся рынках. В итоге Новатэк (NVTK) подешевел на 1.8%, Газпром нефть (SIBN) – на 1.2%, Сбербанк (SBER) – на 1.1%, Аэрофлот (AFLT) – на 0.8%, Северсталь (CHMF) и АФК Система (AFKS) – на 0.6%.

Во втором эшелоне не сложилось единой динамики движения цен. Обыкновенные акции Кубаньэнерго (KUBE) подорожали на 33.2%, группы Черкизово (GCHE) – на 21.3%, Ставропольэнергосбыта (STSB) – на 8.9%. Тем временем в минусе закрылись МРСК Сибири (MRKS, -8.5%), МРСК Юга (MRKY, -7.0%), МРСК Северо-Запада (MRKZ, -3.3%).

Фондовые индексы США закрылись в среднем в небольшом минусе, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые закрылись в плюсе, по азиатским также наблюдается повышение.

Сегодня в начале торгов возможен некоторый «отскок» по индексу РТС вслед за мировыми фондовыми индексами – некоторое оживление на азиатских фондовых площадках вызвано выступлением премьер-министра КНР, в котором было анонсировано сокращение налоговой нагрузки. Вместе с тем, усиление неопределенности в отношении перспектив торгового соглашения между США и КНР по-прежнему оказывает негативное влияние на готовность инвесторов к принятию риска. Оснований для выхода из консолидации по индексу РТС пока недостаточно. На валютном рынке в краткосрочной перспективе вероятна консолидация вблизи отметки 65.5 по паре доллар-рубль.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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