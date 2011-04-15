Неопределенность снижает активность инвесторов в РФ

Рынок акций РФ закончил торги в четверг в минусе, по-прежнему оставаясь в боковом диапазоне. Инвесторы явно не стремятся наращивать позиции по акциям в ожидании разрешения кризиса Brexit, подписания торгового соглашения между США и Китаем, а также оглашения новых американских санкций в отношении России.

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний потребительского (-1,31%), транспортного (-0,90%) и финансового (-0,77%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги со снижением на 0,52% и закрылся на отметке 2457.79 пункта. Индекс РТС упал на 0,60% и остановился на уровне 1181.96 пункта на волне разнонаправленной динамики курса рубля к евро и доллару.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ двигались разнонаправленно на волне ожидания развития событий вокруг переговорного процесса по торговле между американцами и китайцами, а также ожидания продолжения сокращения объемов добычи сырой нефти ОПЕК+. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России упала на 0,44%, до 67,25 доллара за баррель. Западно-техасская WTI поднялась на 0,19%, до 57,37 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии также

двигался разнонаправленно по отношению к евро и доллару США. В фокусе рынка по-прежнему тема с новыми американскими санкциями, а также ситуация вокруг Брексита. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов “завтра” к завершению торговой сессии выросла на 0,17%, до 65,50 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов “завтра” снизилась на 0,09%, до 74,05 рубля за один евро.

Прогноза по рынку акций РФ остается прежним, ждем общей боковой

динамики. Схожую картину также ожидаем и в отношении движения рубля против евро и доллара.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела «Гранд Капитал»



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