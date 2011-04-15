Мировые финансовые рынки разочарованы переносом встречи лидеров США и Китая

В четверг, 14 марта, рубль опять вел себя неоднозначно. На этот раз тенденция была прямо противоположна позавчерашней: российская валюта подешевела по отношению к доллару и немного выросла к евро. К закрытию торгов в четверг обменный курс доллара расчётами «на завтра» вырос на 12 коп. (+0,18%), до 65,52 руб., а курс единой европейской валюты ослаб на 5 коп. (-0,07%), до 74,05 руб.

Мировые финансовые рынки в четверг торпедировало сообщение американских СМИ о том, что встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина до конца марта не состоится и пройдет в лучшем случае в апреле. Инвесторы из рискованных активов сразу же начали перекладываться в доллар. Тем временем поздно вечером 14 марта британский парламент все-таки проголосовал убедительным большинством голосов за перенос даты начала Брекзита на 30 июня текущего года. Теперь правительство Великобритании должно будет просить Евросоюз об отсрочке Брекзита, а ЕС в свою очередь удовлетворит просьбу британского правительства только если 27 стран, входящих в Евросоюз, проголосуют за это решение единогласно.

Нефть сорта Brent в четверг в Лондоне упала в цене на 0,8%, до $67,02 за баррель. 14 марта вышел ежемесячный отчет ОПЕК, в котором эксперты нефтяного картеля высказывали опасения, что мировой спрос на нефть в текущем году будет оставаться низким, и задачей ОПЕК на текущий год является «поддержание стабильности» нефтяного рынка. Тем не менее, в отчете нефтяного картеля говорилось, что его совокупная добыча в феврале снизилась на 221 тыс. баррелей в сутки до 30,55 млн баррелей в сутки, и, таким образом, ОПЕК по сравнению с октябрем 2018 года выполнил сделку по сокращению добычи нефти на 106%. Вероятно, на этой новости, которую рынок на фоне вчерашнего негатива из США не заметил, сегодня с утра цена Brent растет на 0,13%.

Сегодня торги по рублевым парам могут открыться разнонаправленно. Скорее всего, по паре доллар/рубль снова будет актуален коридор в 65-66 руб., а по паре евро/рубль – обновленный диапазон в 73,7-74,5 руб.







Наталья Мильчакова, заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари











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