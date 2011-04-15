Большинство основных мировых фондовых индексов продемонстрировало в четверг, 14 марта, умеренный рост. Несмотря на это, российский фондовый рынок сменил рост на снижение. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 0,52%, долларовый индекс РТС снизился чуть сильнее, на 0,60%. Среди лидеров снижения – «Магнит» (-2,09%) и «Русал» (-2,06%). Американский Dow 30 вырос при этом на скромные 0,03%. Утром пятницы большинство индексов стран АТР росло на 0,5-0,8%. Исключением был австралийский ASX, который снижался на 0,1%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром около 2818 п., что на 0,2% выше уровней закрытия предыдущего торгового дня. Утренний рост азиатских площадок и умеренный рост нефтяных котировок задают благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2435-2480 пунктов, по индексу РТС — 1170-1195 пунктов. Сегодня финансовую отчетность по МСФО за четвертый квартал и прошлый год опубликует «Алроса».

Евро и доллар вчера вновь показали к рублю разнонаправленную динамику вслед за снижением валютной пары EURUSD с 1,1330 до 1,1300. По итогам дня на МосБирже, доллар с расчетами «завтра» подорожал до 65,5125 руб. (+11,25 коп.), а европейская валюта снизилась до 74,0750 руб. (-2,5 коп.). Умеренный утренний рост нефтяных котировок может поддержать рубль на открытии торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 64,9-66,2 руб., для европейской валюты — 73,3-74,8 руб.

В четверг в ходе торгов котировки нефти обновили четырехмесячные максимумы, однако завершили день небольшим снижением. Торги стартовали с уровня $67,5 за баррель марки Brent, к началу европейской сессии цена пробила важное сопротивление на $67,8 и достигла $68,0 – максимума с середины ноября прошлого года. Однако долго на этом уровне не задержалась, и к концу дня снизилась к $67,0. Утром пятницы нефть торговалась в боковике с еле заметным повышением вблизи $67,1. Вероятный дневной диапазон сегодняшних торгов для сорта Brent $66,4-67,8 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, после пробития сопротивления на $67,8 расширился до $64,0-68,5. Вечером ожидается отчет нефтесервисной компании Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США.







Вадим Иосуб, старший аналитик информационно-аналитического центра Альпари







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