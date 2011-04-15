Рынок акций отскочит от поддержки

По итогам вчерашнего дня Индекс Мосбиржи потерял полпроцента и закрылся в непосредственной близи от сильной поддержки 2450 пунктов. Сегодня ждем небольшого отскока от этой отметки. Внешний фон этому благоволит: после нейтрального закрытия фондовой Америки фьючерсы на американские индексы прибавляют порядка 0,2%.

Нефть вчера попробовала на прочность отметку 68 долларов за баррель, но так и не смогла ее пробить, и откатилась вниз. Сегодня на азиатской сессии котировки сырья держатся в районе 67,2 доллара. Ждем, что с улучшением внешнего фона нефть вновь будет пробовать пойти в сторону 70 долларов за баррель.

Сегодня с утра ждем открытия российского рынка акций ростом примерно на 0,3%. Дальше опять будет безыдейная сессия с повторением динамики западных индикаторов. Вчера, кстати, исполнился ровно месяц, как российский рынок акций пребывает в боковике с границами 2450-2500 пунктов. К сожалению, пока не видно, когда и в какую сторону состоится из него выход.

В таких условиях стоит придерживаться тактики спекулятивной торговли с очень короткими стопами и тейк-профитами.

Рубль в паре с долларом продолжает оставаться в диапазоне 65-65,5, откуда его много раз выкидывало вверх с октября прошлого года. Все говорит о том, что вероятность пробития отметки 65 растет, но для этого нужны весомые поводы. Вряд ли у рубля сегодня хватит сил на такое значимое действие.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







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