Нефть ждет реакции инвесторов

Торговая сессия 15 марта открылась разносторонним движением цен на нефть. Диапазон котировок барреля Brentсоставил 67,06-67,30 при цене открытия 67,16. По состоянию на 8.30 нефть торговалась на отметке 67,23 доллара США. К слову, вчера «черному золоту» удалось обновить максимум 2019 года: цены росли до уровня в 68,12.

В целом новостной фон способствует дальнейшему ростунефтяных цен. Запасы нефти в США снизились. Энергетический кризис в Венесуэле сократил нефтедобычу в стране более чем на 50%. Кроме того, вышедший вчера отчет ОПЕК о состоянии дел на нефтяном рынке показал, что договоренности о снижении объемов добычи нефти выполняются, а Саудовская Аравия имеет намеренияпродлить сделку. Окончательное решение по этому вопросу может быть принято в апреле. Тем не менее, бурной реакции со стороны инвесторов на это не последовало.

Сегодня стоит обратить внимание на публикацию отчета по рынку нефти Управлением энергетической информации. Кроме того, компания Baker Hughes опубликует свой традиционный еженедельный отчет о числе действующих буровых установок в США.

В краткосрочной перспективе можно ожидать роста цен на нефть до уровня в 68,50—68,80, в долгосрочной – до 70,50-70,90. Однако геополитические потрясения в любой момент могут обрушить котировки до 63,00-63,40 – к этому тоже нужно быть готовым.







Евгений Удилов, аналитик Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс»





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