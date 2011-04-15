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18.03.2019

Нефть может кратковременно подорожать

Нефть может кратковременно подорожать из-за снижения поставок в рамках сделки ОПЕК+. Большинство акций закрылось на положительной территории. Лидерами роста стали привилегированные акции Транснефти (+5,71%), лидерами снижения - привилегированные акции Ленэнерго (-4,25%). В обоих случаях мотивами могли стать дивидендные ожидания. Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 65-65,50.
АЛРОСА (-0,54%) отчиталась за 2018 год по МСФО. Несмотря на сокращение объемов производства и продаж на 7%, выручка по итогам года увеличилась на 9% благодаря хорошей рыночной конъюнктуре. Компании удалось сократить долг, благодаря чему она может выплатить вплоть до 100% свободного денежного потока на дивиденд. Более консервативные ожидания предполагают дивиденд в диапазоне 8,5-10,5 рублей за год. Ожидания на 2019 год – объем продаж 38-40 млн карат и выручка 300-320 млрд рублей. Алроса увеличит прямые поставки Tiffany. Целевой ориентир по цене на 12 месяцев – 120 рублей без учета дивиденда.
МЭА ожидает восстановления баланса на рынке нефти. Падение предложения из-за снижения поставок из Ирана, Венесуэлы и стран, подписавших соглашение ОПЕК+, может привести даже к дефициту в размере 500 тыс. баррелей в сутки. Реакция рынка на дефицит может быть довольно бурной. Если прогноз МЕА оправдается, цена на нефть может кратковременно подскочить на 20-30%. Многое также будет зависеть от поставок стран, не входящих в ОПЕК. Производство в США весной может увеличиться на 150-200 тыс. баррелей в сутки, что сгладит баланс.


Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»

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