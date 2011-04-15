Восстановление спроса на развивающихся рынках поддержит котировки российских голубых фишек.

В пятницу в секторе высоколиквидных бумаг наблюдалось некоторое оживление, объясняемое преимущественно улучшением внешнего фона – перспективы снижения налоговой нагрузки в КНР стали поводом к повышению спроса на развивающихся рынках в целом. На ход торгов повлияли и корпоративные новости. Так, привилегированные акции Транснефти (TRNFP) подорожали на 5.7% после выхода сообщений о планах компании по выкупу своих бумаг с рынка (“buyback”). Акции ВТБ (VTBR) подорожали на 3.2%, Северстали (CHMF) – на 2.9%, Норникеля (GMKN) – на 2.0%, Татнефти (TATN) – на 1.6%, АФК Система (AFKS) – на 1.5%.

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Ставпропольэнергосбыта (STSB) подорожали на 6.5%, Саратовэнерго (SARE) – на 6.1%, Рязаньэнергосбыта (RZSB) – на 4.4%.

Фондовые индексы США повысились на 0.5% - 0.8%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые закрылись в плюсе, по азиатским также наблюдается повышение.

Сегодня в течение дня возможно «тестирование» уровня 1200 пунктов по индексу РТС. Восстановление спроса на развивающихся рынках, отчасти связанное с перспективами стимулирования китайской экономики, отчасти – с ожиданиями смягчения планов ФРС в сфере денежной политики (итоги заседания комитета по открытым рынкам будут объявлены в среду вечером), остается фактором поддержки для котировок российских голубых фишек. На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение наметившегося ослабления доллара США по отношению к рублю с закреплением ниже уровня 65.0 по паре доллар-рубль.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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