На глобальных фондовых рынках в последние дни преобладают позитивные настроения. Вероятно, наиболее неожиданной новостью прошлой недели стало анонсирование переноса встречи Д.Трампа и Си Цзизьпина, от которой как минимум ряд участников рынка ждал заключения торгового соглашения (ранее встреча была запланирована на 27 марта). Согласно первоначальным комментариям в СМИ, встреча перенесена на первую половину апреля, однако официально дата встречи не обозначена, и, согласно комментариям отдельных изданий, встреча и вовсе может состояться лишь в июне. При этом какой-либо сильной нервозности новости о переносе встречи пока не оказывают – участники рынка уверены, что до непосредственной встречи новых импортных пошлин введено не будет, а стороны тем временем продолжают отмечать прогресс в торговой дискуссии.

На текущей неделе тема торговых противоречий может отойти на второй план, и основное внимание инвесторов может быть сфокусировано на итогах заседания Федрезерва (20 марта). Разумеется, в текущих условиях ни о каком повышении процентных ставок на предстоящем заседании речи не идет, и, вероятно, глава регулятора Дж.Пауэлл на пресс-конференции продолжит оставаться приверженцем ранее обозначенного «терпеливого» подхода к изменению ставок, однако некоторая интрига в преддверии заседания все же присутствует. Во-первых, мартовское заседание будет сопровождаться публикацией обновленных прогнозов FOMC по дальнейшей динамике ставок и макропоказателей, и сильно ли изменится «точечная диаграмма» - вопрос открытый. Во-вторых, отдельной темой, по которой регулятор должен в ближайшее время прояснить свою позицию является вопрос сокращения баланса ФРС. Многие члены ФРС уже высказали мнение о рациональности завершения сокращения баланса в этом году, но будет ли эта остановка одномоментной или постепенной, а также как изменится соотношение treasuries и MBS в структуре баланса на текущий момент не понятно. В целом к началу текущей недели американские фондовые индексы подошли на многомесячных максимумах (индекс S&P 500 в прошлую пятницу впервые с октября прошлого года закрылся выше рубежа в 2820 пунктов).

Российский фондовый рынок завершил пятничные торги ростом на 0,8% по индексу Мосбиржи. Уже больше месяца индекс проводит в диапазоне 2450-2500 пунктов, и явных драйверов для выхода из этого диапазона мы пока не наблюдаем. Сегодня в базовом сценарии ожидаем попыток перехода в верхнюю половину данного диапазона. С учетом укрепления рубля внутренние секторы представляются на данный момент более интересными.







Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"







В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.