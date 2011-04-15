Серьезное укрепление докатилось и до российского рынка

Большинство основных мировых фондовых индексов закрылось в пятницу в уверенном плюсе. Не остался в стороне и рынок российских бумаг. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,77%, долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля к доллару вырос сильнее, на 1,25%. Среди лидеров роста «Сафмар» (+11,05%) и «Транснефть» (+5,71%). Американский Dow 30 вырос при этом на 0,54%. Утром понедельника индексы стран АТР дружно росли на 0,5-1,2%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром около 2832 п., что на 0,1% выше уровней закрытия предыдущего торгового дня. Уверенный рост азиатских площадок, вероятно, приведет к продолжению роста на открытии торгов российскими акциями. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2450-2500 пунктов, по индексу РТС — 1185-1210 пунктов. Сегодня финансовые результаты за прошлый год по МСФО опубликуют «Энел Россия» и «ФСК ЕЭС».

Вслед за рынком акций в пятницу серьезно укрепился и рубль. По итогам дня на МосБирже, доллар с расчетами «на завтра» подешевел до 64,8150 руб. (-69,75 коп.), а европейская валюта снизилась до 73,3900 руб. (-68,5 коп.). При этом рубль оказался по отношению и к доллару, и к евро на максимумах начала августа прошлого года, вернувшись к уровням, которые предшествовали объявлению финансовых санкций. После такого значительного пятничного укрепления, сегодня у рубля может наблюдаться умеренная техническая коррекция, вызванная фиксированием прибыли продавцами валюты. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 64,2-65,5 руб., для европейской валюты — 72,7-74,1 руб.

В минувшую пятницу нефтяные цены демонстрировали серьезную волатильность внутри дня, но завершили его в итоге совсем незначительным снижением. Торги начались с отметки $67,1 за баррель марки Brent, и цены тут же перешли к росту, достигнув еще до полудня $67,6. В этой точке произошел разворот, рост сменился падением, и к началу американской торговой сессии цена опустилась до $66, вернувшись к уровням прошлого понедельника. Однако и на этом ценовая динамика не успокоилась, и к концу дня цена подросла до $66,9 за бочку, что всего на $0,2 меньше уровня начала дня. Вечернему восстановлению цены поспособствовал отчет нефтесервисной компании Baker Hughes, который показал снижение числа активных нефтяных платформ в США на одну единицу, до 833. Утром понедельника нефть вяло торговалась в диапазоне $66,7-67,0. Вероятный дневной диапазон сегодняшних торгов для сорта Brent $66,2-67,5 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сократился до $64,0 - $68,0.







Вадим Иосуб, старший аналитик информационно-аналитического центра Альпари







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