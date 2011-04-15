Рубль вздохнул с облегчением

Под занавес недели российская валюта ускорила рост к иностранным валютам, отправив доллар под отметку 65 руб. впервые с августа прошлого года. Пара доллар/рубль добралась до области 64,88 руб. и финишировала немногим выше этого уровня, набрав по итогам сессии 0,7%.

Одной из причин укрепления рубля послужили менее жесткие, чем многие опасались санкции со стороны США, введенные в связи с инцидентом в Керченском проливе – новые ограничения коснутся только некоторых конкретных предприятий и физических лиц. Также сказалось общее ослабление доллара на форексе и высокие цены на нефть, которые обосновались в районе отметки 67 долларов за баррель Brent.

До конца месяца нашу валюту будет поддерживать традиционный налоговый период, который в марте будет традиционно значимым ввиду уплаты налогов в том числе за прошлый год.

В краткосрочной же перспективе, учитывая, что после недавнего снижения доллар может привлечь интерес покупателей, ралли «россиянина» рискует не получить существенного продолжения, если не получит значимую поддержку со стороны нефтяного рынка. Так, в ходе сегодняшней сессии доллар может попытаться отвоевать отметку 65 руб., тогда как в случае попыток развития импульса целью станет область 64,30 руб.





Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями



















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