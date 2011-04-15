Курс рубля приблизился к равновесному

Последние две торговые сессии на внутреннем валютном рынке отмечены заметным укреплением российской валюты – за два дня рубль отыграл 1,8%, а пара доллар/рубль вчера опускалась в районе 64,15 руб/долл. (минимумы с августа прошлого года).

Каких-либо очевидных новостных драйверов для относительно резкого укрепления рубля в последние два торговых дня мы не наблюдали, но общий внешний фон оставался благоприятным. На текущий момент мы видим консолидацию нефтяных котировок на относительно высоких уровнях, сезонно сильный счет текущих операций, с запасом перекрывающий объемы покупок валюты в рамках бюджетного правила, высокий спрос на российские гособлигации и приближение к традиционно повышенным мартовским налоговым выплатам (по нашей оценке в период с 25-28 марта российским компаниям предстоит уплатить около 1,75 трлн руб.). Не менее важным фактором в укреплении рубля в последние дни мы считаем и общее локальное улучшение отношения инвесторов ко всей группе emerging markets – если российский рубль за последние два дня отыграл против доллара 1,8%, то бразильский реал, мексиканский песо, южноафриканский ранд прибавили более менее сопоставимые 0,6-1,4%.

Напомним, что, согласно нашей модели, при текущих ценах на нефть и макропоказателях относительно справедливыми в паре доллар/рубль мы считаем уровни в 63-64 руб/долл., соответственно в начале текущей недели пара практически достигла этих значений. О какой-либо масштабной недооценке рубля на текущих уровнях говорить уже не приходится. Более того, начиная с середины второго квартала сезонное ухудшение счета текущих операций может приводить к более сильному влиянию на курс бюджетного правила, а в случае новой волны обострения санкционных рисков в любой момент российская валюта может вновь оказаться под заметным давлением.

На ближайшие дни в паре доллар/рубль ориентируемся на диапазон 64-65 руб/долл. Заседание Федрезерва, итоги которого будут опубликованы в среду, может задать дальнейший тон торгов для всей группы валют EM.





Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"







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