Политика ФРС поддерживает оптимизм на рынках

Рынок акций РФ закончил торги в понедельник в «зеленой» зоне на общей волне позитива в отношении масштабных мер стимулирования китайской экономики, отсрочки в отношении Brexit и сохраняющихся надежд, что Вашингтон и Пекин все-таки договорятся по взаимной торговле.

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний телекоммуникационного (+1,49%), металлургического (+0,84%) и потребительского (+0,56%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги повышением на 0,28% и закрылся на отметке 2483.70 пункта. Индекс РТС вырос на 1,39% и остановился на уровне 1213.35 пункта на волне продолжения роста рубля к евро и доллару США.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ торговались в плюсе, по-прежнему поддерживаемые мерами ОПЕК+, направленными на снижение объемов добычи нефти. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России поднялась на 0,39%, до 67,42 доллара за баррель. Западно-техасская WTI выросла на 0,77%, до 59,27 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии вырос против евро и доллара на волне спроса на рисковые активы и валюты стран ЕМ. Также поддержку ему оказывает фактор налогового периода, который в этом месяце характеризуется большими объемами продажи валютной выручки экспортерами и спросом на ОФЗ со стороны нерезидентов. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов «завтра» к завершению торговой сессии упала на 0,55%, до 64,45 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов «завтра» снизилась на 0,49%, до 73,04 рубля за один евро.

Рубль может получить заметную поддержку только в том случае, если по итогам заседания ФРС в среду американский регулятор четко и ясно даст понять, что не будет поднимать ставки в текущем году. Это усилит общий спрос на высокодоходные валюты и некоторые валюты ЕМ, включая российскую.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела «Гранд Капитал»



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