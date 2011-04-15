Инвесторы остаются оптимистичными

В понедельник настрой инвесторов оставался оптимистичным на фоне ожиданий смягчения риторики ФРС США (комментарий по итогам регулярного заседания выйдет завтра вечером) и укрепления рубля, которое помимо связанного с ФРС давления на курс доллара объясняется продажами валюты экспортерами перед крупными налоговыми выплатами. В итоге акции ММК (MAGN) и Сургутнефтегаза (SNGS) подорожали на 2.3%, НЛМК (NLMK) – на 1.8%, Газпром нефти (SIBN) – на 1.6%, Ростелекома (RTKM) – на 1.5%, МТС (MTSS) и корпорации Алроса (ALRS) – на 1.4%, Татнефти (TATN) – на 1.2%, Сбербанка (SBER) – на 1.1%.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Камчатскэнерго (KCHE) подорожали на 17.4%, Пермэнеросбыта (PMSB) – на 11.5%, МРСК Сибири (MRKS) – на 11.4%.

Фондовые индексы США повысились на 0.2% - 0.4%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские фондовые закрылись в среднем в плюсе, по большинству азиатских индексов наблюдается некоторая коррекция вниз.

В ближайшие два дня возможно некоторое затишье на рынке в ожидании объявления итогов заседания комитета по открытым рынкам ФРС США – трейдеры полагают, что ФРС может изменить прогноз по денежной политики с двух повышений базовой процентной ставки в текущем году до одного, а также объявить о приостановке сокращения баланса (что, при прочих равных, имело бы благоприятное влияние на ликвидность на рынках). С позиций технического анализа, закрытие выше уровня 1200 пунктов по индексу РТС подразумевает возможность восстановления восходящего тренда (что подтверждается и динамикой трендо-следящих индикаторов). На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможна приостановка наметившегося движения вниз по паре доллар-рубль перед важным для рынка заседанием ФРС.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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