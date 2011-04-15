Индекс Мосбиржи может подобраться к сопротивлению

Вчера российский рынок акций вырос на 0,28%, но рост мог бы быть и большим, если бы мощное укрепление рубля не мешало расти акциям экспортеров. После нашего закрытия американские индексы еще немного подросли, слабо прибавляют фьючерсы на них и сейчас. В такой ситуации ждем открытия российского рынка акций ростом в районе 0,2-0,3%.

Однако совсем близко у рублевого индикатора рынка замаячила верхняя граница бокового канала 2450-2500 пунктов, пробить которую без дополнительных поводов будет очень сложно. Впрочем, такое же мнение было и в отношении рубля: мало кто предполагал, что российская валюта одним махом преодолеет отметку 65 руб за доллар.

Спекулятивно интересен Сбербанк, который отскочил от поддержки 204 руб и на сильном рубле вполне может уйти выше 210 руб. Есть смысл рискнуть купить и «Газпром» с первой целью повышения 160 руб.

Но в целом стоит проявлять осторожность: при подходе Индекса Мосбиржи к 2500 пунктам могут начаться продажи. Впрочем, это вряд ли коснется дивидендных акций. Если посмотреть статистику последних сессий, то именно бумаги, обещающие высокие дивиденды, были в лидерах роста. Похоже, что формирование портфелей под годовые выплаты уже началось.

Рубль почти достиг первой цели своего роста 64-64,2 и здесь может начаться торможение. Однако на фоне больших выплат по налогам и в ожидании завтрашнего аукциона по ОФЗ укрепление рубля вполне может продолжиться. Свою лепту может внести страх экспортеров не успеть продать валюту пока она не стала еще дешевле. Если рубль продолжит начатое движение, то следующей целью станет отметка 63,4 руб за доллар.

Вчера в Баку прошло очередное заседание мониторингового комитета стран ОПЕК+. Никаких громких заявлений с него в поддержку нефти мы не услышали, возможно потому, что нефть пока в этом не нуждается. Однако складывается уверенное впечатление, что действующие ограничения на снижение добычи будут продлены на второе полугодие.

Нефть сейчас торгуется стабильно, но потенциал для роста еще есть. Не хватает какой-то зажигательной новости, чтобы котировки «черного золота» рванули к первой цели своего подъема - в район 70 долларов за баррель. Быть может, ей станут данные по запасам нефти в Штатах или вести с полей торговых переговоров между США и Китаем.





Алексей Антонов, аналитик Алор Брокер



В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.