Данные о росте промпроизводства в РФ и ожидания решения ФРС укрепили рубль

В понедельник, 18 марта, в рублевых парах царил ярко выраженный оптимизм. Доллар и евро опять отступали под натиском рубля. К закрытию торгов в понедельник обменный курс доллара США расчётами «на завтра» снизился на 44 коп. (-0,7%), до 64,37 руб., а курс евро упал на 30 коп. (-0,52%), до 73,01 руб. Доллар так низко еще не опускался с августа 2018 года, а евро – с июля 2018 года.

Укреплению рубля способствовали сильные данные о росте промышленного производства в РФ в феврале текущего года. За февраль рост производства в годовом исчислении составил 4,1%. Таких высоких темпов роста промышленного производства в России не наблюдалось с мая 2017 года, чему способствовало большее количество рабочих дней в феврале 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года, основным драйвером роста стала обрабатывающая промышленность. Ослаблению доллара также способствовали ожидания решения ФРС США по процентной ставке, которое будет обнародовано 20 марта. Аналитики ожидают, что на ближайшем заседании комитета по открытым рынкам ФРС процентная ставка не будет повышена.

Цена нефти сорта Brent в понедельник в Лондоне неплохо выросла на 0,48%, до $67,23 за баррель. В ходе состоявшейся в понедельник в Баку «министерской» встречи стран-участниц «ОПЕК+» было решено отложить вопрос о распространении сделки «ОПЕК+» на весь 2019 год до мая, когда станет понятнее, как на балансировку нефтяного рынка влияют санкции США против Ирана и Венесуэлы. Министр энергетики РФ Александр Новак на пресс-конференции назвал эти страны, а также Ливию и Нигерию, «черными лебедями» нефтяного рынка, однако охарактеризовал рынок нефти в настоящее время как «достаточно сбалансированный». Сегодня с утра цена нефти сорта Brent опять растет, но чуть более умеренно.

Ожидаем открытия торгов по рублевым парам в плюсе. По паре доллар/рубль сегодня ждем 64-65 руб., а по паре евро/рубль - 72,8-73,5 руб.







Наталья Мильчакова, заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари







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