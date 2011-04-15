Дальнейший рост цен нефти пока не предрешен

Цены нефти в понедельник еще немного подросли. Рост цен находился в пределах полпроцента, однако тенденция подрастания пока сохраняется.

Главным событием дня на рынке нефти можно назвать известие о принятой в Баку рекомендации Министерского мониторингового комитета по выполнению сделки по сокращению добычи нефти (JMMC) о переносе апрельского заседания стран ОПЕК+ на более позднее время. В качестве вероятного срока назывался июнь. Саудовская Аравия намекнула союзникам, что сделку об ограничении добычи, которая была рассчитана на первое полугодие 2019 г., возможно, придется продлить до конца 2019 г. Решения стран ОПЕК+ уже во второй раз показывают свою эффективность. С начала 2019 года цены нефти выросли на 25-30%, приостановился рост мировых запасов. Кроме планового сокращения добычи странами ОПЕК+ на величину близкую к 1,2 Мб/д рынок обращает на «внеплановые» сокращения добычи в Иране в связи с ограниченными пока санкциями к поставкам нефти из Ирана, а также провал добычи нефти в Венесуэле.

Да и основной сдерживающий рост цен нефти фактор в виде роста добычи нефти в США на прошлой неделе дал сбой. Вместо продолжения роста добыча откатилась от своих максимальных уровней. Пока это лишь временная коррекция с 12,1 до 12,0 Мб/д, однако развивающийся тренд на снижение буровой активности заставляет задуматься о возможном более основательном торможении роста добычи нефти в США.

EIA уверяет, что пока это лишь преждевременные страхи, и обещает в апреле продолжение роста добычи сланцевой нефти на 85 тб/д. Причем почти половину роста добычи вновь обеспечат поля Permian. Там, даже несмотря на снижающуюся добычу старых скважин, которая за месяц уменьшается на 254 тб/д, добыча новых скважин пока превышает деградацию добычи старых скважин и обеспечивает продолжение роста. Вот только такой рост становится все более неустойчивым, и в обозримой перспективе будет сменяться снижением, остановить которое будет крайне сложно. Тем более что эффективность бурений новых скважин более не обещает бурного роста, аналогичного ее подскоку в 2015-2016 годах, и, судя по графику, вышла на продолжительную полку. В то же время интенсивность бурения новых скважин не желает более подрастать.

Другие факторы сдерживания роста цен нефти идут со стороны потребления. К сохраняющимся опасениям торможения потребления нефти в связи с грозящими разрастись торговыми спорами между США и Китаем время от времени добавляются новые сигналы. Можно обратить на вышедшие данные японской статистики по снижению потребления нефти уже третий месяц подряд. Япония без лишнего шума возвращается к использованию атомной энергии, что будет приводить к торможению потребления традиционных ископаемых энергоносителей. Кроме того сокращение потребления и здесь может быть связано со здоровьем экономики, которое вызывает все большее беспокойство для многих стран мира. Так Bernstein Energy предупреждают, что ожидаемый годовой рост спроса на нефть в 2019 г. легко может сократиться с 1,3 Мб/д до 1,0 Мб/д. Так что дальнейший рост цен нефти, на который, по-видимому, закладываются покупатели рубля, пока еще не предрешен.







Подлевских Николай Аркадьевич, начальник аналитического отдела

АО ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"





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