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20.03.2019

Итоги заседания ФРС могут найти отражение в динамике всей группы валют EM

После двух дней заметного укрепления российской валюты, вчерашняя торговая сессия для рубля была отмечена сравнительно нейтральными настроениями – пара доллар/рубль консолидировалась в диапазоне 64,20-64,60 руб/долл. Смешанную динамику также демонстрировали вчера и большинство валют EM.
Сегодняшний день на валютном рынке представляет интерес прежде всего объявлением итогов заседания Федрезерва. Разумеется, в текущих условиях ни о каком повышении процентных ставок на предстоящем заседании ФРС речи не идет, и, вероятно, глава регулятора Дж.Пауэлл на пресс-конференции продолжит оставаться приверженцем ранее обозначенного «терпеливого» подхода к изменению ставок, однако некоторая интрига в преддверии заседания все же присутствует. Во-первых, мартовское заседание будет сопровождаться публикацией обновленных прогнозов FOMC по дальнейшей динамике ставок и макропоказателей, и сильно ли изменится «точечная диаграмма» - вопрос открытый. Во-вторых, отдельной темой, по которой регулятор должен в ближайшее время прояснить свою позицию является вопрос сокращения баланса ФРС. Многие члены ФРС уже высказали мнение о рациональности завершения сокращения баланса в этом году, но будет ли эта остановка одномоментной или постепенной, а также как изменится соотношение treasuries (разных сроков погашения) и MBS в структуре баланса на текущий момент не понятно. Индекс доллара (DXY) в преддверии заседания консолидируется вблизи отметки в 96,50 пунктов.
Тенденция к укреплению рубля временно приостановилась. Большую часть сегодняшнего дня пара доллар/рубль может консолидироваться в диапазоне 64-64,50 руб/долл., но итоги заседания Федрезерва могут найти отражение в динамике всей группы валют развивающихся стран.



Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития
ПАО "Промсвязьбанк"



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