Рынки замерли в ожидании заседания ФРС

Рынок акций РФ закончил торги во вторник на положительной территории, поддерживаемый общим спросом в мире на рисковые активы, включая акции российских компаний. Дополнительным позитивом послужил спрос на рублевые активы и стабилизация цен на сырую нефть у локальных максимумов.

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний нефтегазового (+0,40%) сектора. Под давлением оказались бумаги компаний металлургического (-0,53%) и финансового (-0,29%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги с повышением на 0,39% и закрылся на отметке 2493.28 пункта. Индекс РТС вырос на 0,53% и остановился на уровне 1219.78 пункта на фоне небольшой коррекции курса рубля к евро и доллару США.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ вернулись с небольшими

изменениями к уровням закрытия понедельника. В фокусе рынка итог

заседания Федрезерва по денежной политике. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России потеряла 0,03%, до 67,52 доллара за баррель. Западно-техасская WTI снизилась на 0,17%, до 59,28 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии снизился в преддверии итога заседания ФРС. Интерес к российской валюте пока поддерживается спросом на ОФЗ, в первую очередь, со стороны нерезидентов, а также фактором налогового периода. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии прибавила 0,04%, до 64,39 рубля за доллар. Пара евро/рубль с со сроком расчётов «завтра» выросла на 0,22%, до 73,14 рубля за один евро.

Во многом динамика рубля будет зависеть от итога заседания ФРС, которое может и далее оказывать стимулирование спроса на активы ЕМ, включая и российские.





Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела «Гранд Капитал»



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