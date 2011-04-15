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20.03.2019

Настрой на рынке оставался оптимистичным

Во вторник настрой на рынке в целом оставался оптимистичным, но поток заявок на покупку несколько ослабел в преддверии важного для рынка заседания ФРС США. В плюсе закрылись Татнефть (TATN, +1.8%), Газпром нефть (SIBN, +1.5%), Лукойл (LKOH, +1.3%), Сургутнефтегаз (SNGS, +1.0%), Сбербанк (SBER, +0.9%). Тем временем сообщения о возможном возобновлении отгрузки железной руды с терминала в Рио-де-Жанейро бразильской Vale стали поводом к коррекции вниз по бумагам горнодобывающего сектора. В итоге акции ММК (MAGN) подешевели на 1.6%, Северстали (CHMF) – на 1.4%, НЛМК (NLMK) – на 0.8%.
Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Кубаньэнерго (KUBE) подорожали на 10.1%, МРСК Сибири (MRKS) – на 6.5%, Костромской сбытовой компании (KTSB) – на 4.8%, ОПИН (OPIN) – на 3.4%.
Фондовые индексы США в среднем немного понизились, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые закрылись в плюсе, по большинству азиатских индексов наблюдается коррекция вниз.
В то время как данные технического анализа оставляют в силе возможность роста после закрепления выше уровня 1200 пунктов по индексу РТС, внешний фон на сегодня дает основания ожидать снижения активности покупателей и приостановки движения вверх. Трейдеры ожидают решения ФРС в отношении процесса сокращения собственного баланса и сопутствующего прогноза по динамике процентных ставок (решение по ставке ФРС и брифинг ожидаются в 21:00 мск). На валютном рынке в течение дня возможна консолидация немногим выше 64.0 по паре доллар-рубль перед объявлением итогов заседания комитета по открытым рынкам ФРС (FOMC).



Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»





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