Рубль не будет двигаться без новостей

Российский рубль во вторник, 19 марта, провел малоподвижный торговый день. Инвесторы попробовали было продолжить натиск на иностранные валюты, но было очевидно, что без новостной поддержки маневр не удастся. По итогам дня доллар США зафиксировался на уровне 64,39 руб. (+0,04%), евро стабилизировался около 73,09 руб. (+0,16%).

После резкого укрепления в начале недели российская валюта больше не дорожает так стремительно, да и технически это не особенно возможно. Нефть пробовала обновлять максимумы года, но сил у покупателей не хватило. К утру среды баррель североморского сорта корректируется на 0,1% и торгуется по $67,55. Запасы нефти, по наблюдениям API, сократились на 2,13 млн баррелей с одновременным падением запасов бензина и дистиллятов. Сегодня с утра доллар США выглядит неактивным в ожидании решений Федеральной резервной системы. Это дает черному золоту шанс на локальный рост.

Сегодня Минфин РФ будет проводить очередные аукционы по размещению ОФЗ. К продаже запланированы три выпуска, два из них по «остаткам» (тут можно только догадываться, что это за остатки, если на двух предыдущих аукционах Минфин с каждого привлекал средств столько, сколько с полноценного выпуска), а третий - на 5 млрд руб. Рубль на эти новости почти не реагирует.

Учитывая внешнюю конъюнктуру, ожидаю открытия сессии среды для пары доллар/рубль вблизи отметок финала предыдущей сессии. По американской валюте на сегодня вероятен диапазон колебаний 64,20-64,75 руб., по евро - 72,85-73,45 руб.







Анна Бодрова, старший аналитик информационно-аналитического центра Альпари









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