Цены нефти продолжают ощущать давление в северном направлении

Цены нефти в первой половине прошедшего дня заметно подрастали. Однако к вечеру оптимизм почти полностью был потерян вечерним снижением. В результате дневное подрастание цены было совсем незначительным. А по нефти WTI за прошедший день даже было зафиксировано символическое снижение цены. Более того, можно сказать, что попытки цен выбраться вверх из зоны месячной консолидации пока не приносят очевидных успехов.

Наиболее заметной новостью дня стала публикация Американским институтом нефти оценок месячных изменений запасов в США. Согласно данным API произошло второе подряд снижение (на этот раз на 2,13 Мб) запасов нефти. Еще более существенным было снижение (-2,79 Мб) запасов бензина (запасы в Кушинге: -0,317 Мб; запасы дистиллятов: -1,61 Мб). Согласно прогнозу экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, запасы сырой нефти выросли на 1,75 Мб (запасы бензина: -2,5 Мб; запасы дистиллятов: -1,5 Мб; запасы сырой нефти в Кушинге согласно прогнозу Bloomberg: -1.0 Мб). Посмотрим на то, как рассудят возникши спор выходящие сегодня данные министерства энергетики США.

Хрупкий баланс спроса и предложения нефти в мире регулярно смещается в ту или иную сторону, приводя к существенным колебаниям цен. Помним, что равновесие в конце прошлого года смесилось в пользу перевеса предложения. Однако новыми стараниями ОПЕК+ в начале текущего года ситуация становится обратной. Об этом свидетельствует все отчетливее проявляющийся переход от роста запасов к их снижению.

Рынок обратил внимание на предупреждение МЭА в их последнем ежемесячнике о возможном резком сокращении добычи нефти в Венесуэле. При этом МЭА выразило надежду на то, что страны ОПЕК в случае ухудшения ситуации будут готовы покрыть потенциальный дефицит предложения. Но даже и без учета ситуации в Венесуэле, которая страдает от политического и экономического кризисов, а также находится под гнетом американских санкций, баланс спроса смещается в пользу перевеса спроса. Эта ситуация может стать более очевидной по мере вхождения в силу автомобильного сезона в северном полушарии. А страны ОПЕК+ хлтят в этом удостовериться и, по крайней мере, до июня берут паузу в своих решениях.







Подлевских Николай Аркадьевич, начальник аналитического отдела

АО ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"









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