Инвесторы с напряжением ожидали новостей от ФРС

Рынок акций РФ закончил торги в среду в «зеленой» зоне, несмотря на падение фондовых индексов в Азии, Европе и США перед итогом заседания ФРС по денежной политике. Поддержку рублевым активам оказал успешный аукцион ОФЗ, который получил в результате размещения 80 млрд рублей. Также поддержку российским бумагам оказал рост цен на нефть.

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний нефтегазового (+0.86%) сектора. Под давлением были бумаги компаний телекоммуникационного (-1.32%) и металлургического (-0.93%) сектора.

Индекс ММВБ закончил торги с повышением на 0.44% и закрылся на отметке 2504.23 пункта. Индекс РТС вырос на 0.53% и остановился на уровне 1226.26 пунктов на волне повышения курса рубля к евро и американскому доллару.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ выросли благодаря публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США за прошлую неделю, которые продемонстрировали их сильное падение.

Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России выросла на 1.15% до 68.39 доллара за баррель. Западно-техасская WTI подскочила на 1.35% до 60.09 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии подрос против евро и доллара на волне успешного аукциона размещения ОФЗ, роста цен на нефть, но его повышение было ограниченным из-за ожидания результата заседания Федрезерва по монетарной политике. Пара доллар США/рубль с расчётом на завтра к завершению торговой сессии снизилась на 0.15% до 64.28 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчётом на завтра потеряла 0.08% до 73.01 рублей за один евро.

Рубль и рынок акций РФ получит поддержку в случае ясного сигнала от ФРС об отказе далее повышать процентные ставки.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела "Гранд Капитал"



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