Инвесторам следует учитывать состояние экономики

В среду активность на рынке в целом немного уменьшилась перед объявлением итогов важного заседания ФРС США, изменения цен высоколиквидных бумаг были разнонаправленными. Акции Лукойла (LKOH) подорожали на 1.5%, Газпром нефти (SIBN) – на 1.2%, Сбербанка (SBER) – на 1.0%. Тем временем в минусе закрылись бумаги МТС (MTSS, -1.5%) – как сообщается, в отношении компании в Нью-Йоркский суд был подан иск от лица инвесторов, утверждающих, что их права были нарушены во время расследования относительно коррупционного дела в Узбекистане. Акции Аэрофлота (AFLT) подешевели на 1.2%, ММК (MAGN) – на 1.1%, НЛМК (N:MK) и Ростелеком (RTKM) потеряли по 1.0%.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, Волгоградэнеросбыт (VGSB) вырос на 29.8%, Ставропольэнергосбыт (STSB) – на 19.1%, Мегионнефтегаз (MFGS) – на 6.4%, Белон (BLNG) – на 3.4%.

Фондовые индексы США закрылись в среднем в минусе, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые закрылись в минусе, по азиатским наблюдается некоторое повышение.

Сегодня в начале торгов возможно продолжение движения вверх по индексу РТС. Комитет по открытым рынкам ФРС США (FOMC) изменил свой прогноз по базовой процентной ставке сильнее, чем ожидали участники рынка – теперь прогноз не предполагает повышений ставки в текущем году (ранее прогноз FOMC предполагал два повышения в течение года, участники рынка ожидали пересмотра до одного повышения). Реакция рынка на неожиданно сильное смягчение позиции ФРС в отношении денежной политики выразилась в ослаблении доллара США и снижении доходности по казначейским облигациям, что может стать фактором повышения котировок на сырьевых рынках и на развивающихся рынках акций. Вместе с тем, инвесторам следует учитывать, что пересмотр ожиданий ФРС, по всей вероятности, объясняется пессимистичной оценкой состояния экономики, которая пока не готова к ужесточению денежной политики и, возможно, все еще нуждается в монетарном стимулировании. На валютном рынке в начале торгов вероятно снижение по паре доллар-рубль с «тестированием» отметки 64.0 вслед за ослаблением доллара США на мировом рынке после комментария ФРС.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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