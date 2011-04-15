Итоги заседания ФРС позитивны для рынков акций

Разумеется, ключевым событием вчерашнего торгового дня стало объявление итогов двухдневного заседания Федрезерва. В преддверии заседания основная интрига была сосредоточена в отношении обновленных прогнозов FOMC по ставке и макропоказателям, а также перспективам сокращения баланса регулятора – и по итогам заседания ФРС занял весьма мягкую позицию.

«Точечная диаграмма» теперь свидетельствует о вероятном отсутствии повышений ставки в этом году, и одном повышении в 2020 г. Отметим, что фьючерсы на ставку еще до заседания оценивали как базовый вариант сохранение ставок неизменными до конца года, допуская даже 25%-ную вероятность их снижения, теперь же вероятность снижения ставки до конца года, согласно оценкам фьючерсов, подросла до 38%. FOMC вчера также понизил прогноз по ВВП на этот год с 2,3% до 2,1% и инфляции (PCE) с 1,9% до 1,8%, а также повысил прогноз по уровню безработицы с 3,5% до 3,7%. Что касается темпов сокращения баланса, то с октября прошлого года по текущий момент баланс ФРС ежемесячно сокращается на 50 млрд долл. (на 30 млрд долл. сокращается объем treasuries, на 20 млрд - MBS). Начиная с мая, темпы сокращения treasuries упадут с 30 до 15 млрд долл., а с октября сокращение treasuries и вовсе прекратится.

В целом некоторое смещение «точечной диаграммы» и появление более четких ориентиров по завершению сокращения баланса ФРС были ожидаемы, однако масштаб пересмотра прогнозов по ставкам и анонсирование уменьшения темпов сокращения объема treasuries на балансе уже со следующего месяца и полного завершения через полгода стали скорее неожиданным «голубиным» сюрпризом. За последние полгода риторика ФРС изменилась принципиальным образом, и в некоторой степени это может добавлять опасений относительно состояния экономики. В то же по факту объявления заседания практически вся кривая treasuries сдвинулась вниз, а снижение безриковых ставок при прочих равных – позитив для рынков акций (пожалуй, единственный выраженный аутсайдер смягчения риторики ФРС – банковский сектор).

На российском фондовом рынке после продолжительной консолидации в диапазоне 2450-2500 пунктов вчера индекс Мосбиржи завершил сессию выше верхней границы. Сдерживающий эффект на рублевый индекс оказывает заметное укрепление рубля (за последние четыре дня рубль прибавил 2,5%), но, тем не менее, потенциал для продолжения восстановления индекса сохраняется. Сегодня ожидаем попыток роста индекса к отметкам в 2520-2530 пунктов, приоритет по-прежнему отдаем внутренним секторам.







Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"







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