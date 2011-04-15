Рубль и нефть подорожали на прогнозе ФРС

В среду, 20 марта, рубль гонял мировые резервные валюты по всей бирже, пока те совсем не выдохлись и не утратили какое-либо желание расти. На закрытии торгов в среду курс американского доллара расчётами «завтра» рухнул на 54 коп. (-0,84%), до 63,85 руб., а курс евро упал на 22 коп. (-0,3%), до 72,87 руб. Доллар, таким образом, 20 марта отступил до уровней начала августа, а евро – до отметок конца июля 2018 года.

Доллар существенно подкосил обнародованный ФРС США вместе с решением по процентной ставке прогноз развития экономики США в 2019-2020 годы. Процентная ставка, как и ожидалось, осталась без изменений в диапазоне 2,25-2,5%. Однако, согласно новому прогнозу Федрезерва, замедление темпов роста американской экономики в ближайшие два года и снижение инфляции приведут к тому, что до конца 2019 года в США не будет необходимости в дальнейшем повышении процентных ставок, а в 2020 году процентная ставка может быть повышена всего один раз.

На обнародовании этого решения доллар упал к мировым резервным валютам, долларовый индекс DXY обвалился на 0,47%. Евро подешевел к рублю после выступления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, заявившей о том, что дата начала Брекзита будет отложена максимум до 30 июня текущего года (напомним, что ранее эта дата была запланирована на 29 марта), а повторного референдума по Брекзиту в Великобритании не планируется.

Нефть сорта Brent на ICE в среду выросла на 1,3%, до $68,36 за баррель, преодолев психологически значимый для рынка уровень в $68 за баррель. Этому способствовали отказ ФРС от повышения процентных ставок в текущем году, а также данные о коммерческих запасах нефти в США, вышедшие в среду. Так, товарные запасы нефти за неделю упали на 9,59 млн баррелей, хотя рынок ожидал их небольшого роста, на 309 тыс. баррель. Сегодня утром нефть Brent опять дорожает, прибавляя 0,3%.

Мы ожидаем, что на сегодняшнем открытии рубль продолжит укрепление, хотя более медленными темпами, чем вчера. По паре доллар/рубль ожидаем 63,8-64,5 руб., а по паре евро/рубль – 72,7-73,3 руб.







Наталья Мильчакова, заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари







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