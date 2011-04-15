Торговая динамика в четверг была смешанной. Лидерами роста стали префы Мечела (+6,10%). Другие бумаги нефтегазового сектора также закрылись на положительной территории. Лидерами снижения стали префы Татнефти (-2,05%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 63,50-64.

В пятницу ожидаю рост в пределах 1%. Прогноз по индексу Мосбиржи - диапазон 2510-2530 пунктов, ожидания по паре USD/RUB - 63,00-64,00.

Банк России проведет заседание по вопросам монетарной политики. Консенсус-прогноз участников рынка по ставке предполагает сохранение ключевой ставки. Я полагаю, что за последнюю неделю повысилась вероятность снижения ключевой ставки на 0,25 процентных пункта. В частности, этому способствует позиция ФРС, которая не намерена пока повышать ставку, а также укрепление рубля, приток средств в облигации и хорошая ситуация на внешних сырьевых и фондовых площадках. Проинфляционные риски остаются умеренными. Наблюдается высокий спрос на евробонды. Снижение ставки рынки встретили бы с оптимизмом.

МТС (+3,88%) обновила дивидендную политику. Ориентир по дивиденду повышен до 28 руб. на акцию. Новость вызвала резкий рост котировок. Однако над компанией висят крупные иски в американском суде, и выплата 55 млрд рублей акционерам, на мой взгляд, в полной мере не гарантирована. Также стоит отметить и другие факторы рисков, в частности, рост капзатрат.







Георгий Ващенко, начальник управления операций на фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»





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