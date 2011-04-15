После нескольких дней относительно высокоактивных торгов в рубле вчерашняя торговая сессия прошла в спокойном ключе – пара доллар/рубль консолидировалась в диапазоне 63,60-64 руб/долл. При этом объемы торгов контрактом USDRUB_TOM на Московской бирже составили весомые для последнего времени 3,2 млрд долл. (максимальные уровни с 14 февраля).

Сегодня ключевым событием для российских инвесторов, вероятно, будет заседание Банка России. Изменений ставки на предстоящем заседании участники рынка не ожидают, но большое внимание будет приковано к тону риторики регулятора (помимо сопроводительного заявления инвесторы получат для анализа пресс-конференцию Э.Набиуллиной). Опыт последних заседаний показывает, что влияние итогов заседания ЦБ на рубль часто не выражено или носит краткосрочный эффект, тем не менее, в рамках дня торговая волатильность в рубле может несколько увеличится.

Отметим также, что на следующую неделю приходится пик налоговых выплат в РФ. 25 марта российские компании выплачивают НДС, НДПИ, акцизы, 28 марта – налог на прибыль, а суммарный объем налоговых платежей в марте традиционно выше, чем в другие месяцы (мы оцениваем объем выплат в этот период в 1,75 трлн руб.).

Импульс к росту всей группы валют EM после объявления итогов заседания ФРС пока приостановился. Пара доллар/рубль может в ближайшие дни консолидироваться в диапазоне 63,50-64,50 руб/долл.







Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"







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