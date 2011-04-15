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22.03.2019

Новости из ЕС о Брекзите ударили по евро, рубль укрепился

В четверг, 21 марта, рубль продолжил укрепление, но уже не такими резвыми темпами, как в среду. Причем укрепление рубля продолжалось в четверг преимущественно по отношению к евро, а по отношению к доллару рубль, скорее, стоял на месте. В итоге к закрытию торгов в четверг курс доллара расчётами «на завтра» понизился лишь на 1 коп. (-0,008%), до 63,86 руб., а курс евро упал на 24 коп. (-0,3%), до 72,62 руб.
В ночь с четверга на пятницу завершился саммит Евросоюза, по итогам которого вышло объявление о том, что 27 государств, входящих в ЕС, одобрили предоставление Великобритании отсрочки по выходу из ЕС до 22 мая, но с оговоркой, что британский парламент не позднее следующей недели одобрит решение Евросоюза. В противном случае Британия должна будет покинуть ЕС уже 12 апреля. Для евро новость оказалась негативной, на следующей неделе можно будет ожидать сильной волатильности по курсу евро.
Тем временем в четверг российский Минфин разместил новый выпуск евробондов в долларах со сроком погашения в 2035 году на сумму в $3 млрд, а также провел доразмещение выпуска евробондов, номинированных в евро, со сроком погашения в 2025 году на сумму в 750 млн евро. Кто стал покупателем новых выпусков российских евробондов – пока не раскрывается, однако примечателен уже сам факт выпуска еврооблигаций в долларах на фоне обсуждения в Конгрессе США законопроекта о санкциях против российского госдолга.
Нефть марки Brent на лондонской Интерконтинентальной бирже в четверг понизилась в цене на 1,07%, до $67,42. Скорее всего, это было коррекционным спадом после мощного скачка вверх в среду на фоне сокращения коммерческих запасов нефти в США. Пока выше уровня в $68 за баррель цене Brent закрепиться не удалось, так что еще возможен новый откат вниз до $66 за баррель. Сегодня с утра цена на нефть вновь идет вверх на фоне новостей о резком сокращении экспорта нефти Венесуэлой, но очень скромными темпами.
Сегодня на открытии торгов рублевые пары снова могут показать небольшой плюс. Актуальный диапазон значений для пары доллар/рубль составляет 63,6-64,3 руб., а для пары евро/рубль - 72-73 руб.



Наталья Мильчакова, заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари



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