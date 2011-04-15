Российский рынок начнет торги нейтрально

Основные мировые фондовые индексы закрылись в четверг разнонаправленно. Российские индексы на таком неоднозначном фоне продолжили свой рост. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,14%, долларовый индекс РТС вырос сильнее, на 0,93%. Среди лидеров роста «МТС» (+3,88%) и «Новатэк» (+3,17%). Американский Dow 30 вырос при этом на 0,84%. Утром пятницы индексы стран АТР двигались разнонаправленно. Австралия и Япония росли, Шанхай и Гонконг снижались. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром около 2859 п., что на 0,15% ниже уровней закрытия предыдущего торгового дня. Неопределенный утренний внешний фон не дает четких ориентиров перед открытием рынка российских акций, который начнет торги нейтрально. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2485-2535 пунктов, по индексу РТС — 1225-1250 пунктов. Сегодня отчетность за прошлый год по МСФО опубликует «Распадская».

Доллар и евро накануне двигались к рублю в разные стороны на фоне снижения валютной пары EURUSD с 1,1420 до 1,1370. По итогам вчерашнего дня на МосБирже, доллар с расчетами «на завтра» незначительно подорожал до 63,8700 руб. (+0,25 коп.), а европейская валюта снизилась до 72,6250 руб. (-23,75 коп.). Центральные банки Швейцарии и Англии не преподнесли сюрпризов, и ожидаемо оставили свои ключевые ставки и проводимую денежно-кредитную политику без изменений. Утреннее умеренное восстановление нефтяных котировок после вчерашней коррекции может привести к столь же скромному росту рубля в начале торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США на сегодня составляет 63,2-64,5 руб., для европейской валюты — 71,9-73,4 руб.

Предпринятая в четверг попытка нефти обновить вершины с первой половины ноября прошлого года не увенчалась успехом, и день закончился для черного золота снижением. Торги стартовали с отметки $68,1 за баррель марки Brent. До полудня рынок несколько раз пытался штурмовать уровень сопротивления $68,5, но безуспешно. Затем цена развернулась, и к концу дня снизилась к $67,4. Утром пятницы нефть торговалась лишь чуть выше уровней вчерашнего вечера, вблизи $67,6. Вероятный дневной диапазон сегодняшних торгов для сорта Brent составляет $67,0-68,3 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $66,0-68,5. Вечером в США выйдет отчет нефтесервисной компании Baker Hughes по активным нефтяным платформам. Напомним, что неделей ранее их число снизилось на одну единицу, до 833.







Вадим Иосуб, старший аналитик информационно-аналитического центра Альпари









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