Ждем от ЦБР намеков на снижение ставки

Российский рынок акций вчера прибавил в капитализации 0,14%, хотя мы ожидали несколько большего роста, учитывая возросший интерес к активам развивающихся рынков после смягчения монетарной политики со стороны ФРС США.

После нашего закрытия американские индексы еще немного подросли, прибавив по итогам дня в районе процента. Сейчас фьючерсы на них торгуются в районе нуля. Чуть выше уровней вчерашнего закрытия находится и нефть. Однако ведущие азиатские индексы снижаются. Такая картина говорит о том, что российский рынок акций откроется в районе нуля, может быть незначительным ростом.

Сейчас сопротивлением для Индекса Мосбиржи выступает уровень 2520 пунктов, пробитие которого откроет дорогу на исторические максимумы. Но вряд ли мы сегодня увидим приближение рынка акций к сопротивлению.

Внутренних драйверов движения по-прежнему нет и основным ориентиром опять будут выступать внешние площадки. Хотя есть надежда, что российский рынок, как и остальные развивающиеся страны, получит свежую порцию денег.

Сегодня ждем пресс-конференции главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания совета директоров Банка России. Скорее всего, ЦБ оставит ставку неизменной, но глава регулятора может дать намеки на то, что в ближайшее время ставка начнет снижаться.

Для этого есть все основания: относительно низкая инфляция, ослабление санкционных рисков, рост курса рубля. Не следует забывать, что президент РФ Владимир Путин неоднократно в последнее время говорил о необходимости снижения ставки по ипотеке, а сделать это можно только путем уменьшения ключевой ставки ЦБ.

Тем временем рубль, получивший силы от ФРС, замер чуть ниже отметки 64 руб за доллар и пока не предпринимает никаких шагов для тестирования отметки 63. Но мы считаем, что скоро это должно произойти.

Если внешний фон нас сегодня не порадует, что под вечер не исключена небольшая коррекция. Рынок акций рос на протяжении 5 сессий, а рубль за неделю укрепился к доллару более чем на 2%. Поэтому слабая фиксация прибыли под выходные будет выглядеть оправданной, хотя никаких важных новостей в субботу и воскресенье не ожидается.







Алексей Антонов, аналитик Алор Брокер







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