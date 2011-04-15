В фокусе динамика рубля и внешних рынков

В пятницу большинство акций закрылось на отрицательной территории. Лидерами роста стали акции ТМК (+16,95%). Поводом послужила новость о продаже актива в США. Лидерами снижения стали бумаги Распадской (-3,78%). Они упали после публикации финансового отчета за 2018 год и комментариев менеджмента относительно дивидендов. Пара USD/RUB резко подскочила после заседания ЦБ, и к вечеру курс превысил 64,50.

В понедельник ожидаю смешанную динамику. Рынок будет реагировать на сигналы с внешних площадок. Прогноз по индексу Мосбиржи - 2480-2520 пункта, ожидания по паре USD/RUB - 63,50-64,50.

ЦБ сохранил на заседании в пятницу ключевую ставку. Решение регулятора совпало с мнением участников рынка, поэтому реакция была сдержанной. Пара USD/RUB поднялась выше 64, хотя ослабление рубля было связано также с коррекцией цены на нефть. По всей видимости, снижение ставки возможно не ранее 3 квартала: ЦБ, хотя и отмечает снижение инфляционных рисков в будущем, полагает, что сейчас инфляция препятствует смягчению денежно-кредитной политики.

Одновременно регулятор представил прогноз макроэкономических показателей. Примечательно, что при сценариях, предполагающих в качестве базовых параметрах средние цены на нефть $60 и 70 за баррель, показатели ВВП и инфляции практически одинаковые. Однако при более высокой цене на нефть «печатный станок» работает быстрее, рост денежной массы прогнозируется в районе 8-12%. Это может означать, что ЦБ склонен рассматривать более быстрый переход с мягкой денежно-кредитной политики при цене на нефть выше $70 за баррель.







Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»



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