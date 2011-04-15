Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

25.03.2019

В фокусе динамика рубля и внешних рынков

В пятницу большинство акций закрылось на отрицательной территории. Лидерами роста стали акции ТМК (+16,95%). Поводом послужила новость о продаже актива в США. Лидерами снижения стали бумаги Распадской (-3,78%). Они упали после публикации финансового отчета за 2018 год и комментариев менеджмента относительно дивидендов. Пара USD/RUB резко подскочила после заседания ЦБ, и к вечеру курс превысил 64,50.
В понедельник ожидаю смешанную динамику. Рынок будет реагировать на сигналы с внешних площадок. Прогноз по индексу Мосбиржи - 2480-2520 пункта, ожидания по паре USD/RUB - 63,50-64,50.
ЦБ сохранил на заседании в пятницу ключевую ставку. Решение регулятора совпало с мнением участников рынка, поэтому реакция была сдержанной. Пара USD/RUB поднялась выше 64, хотя ослабление рубля было связано также с коррекцией цены на нефть. По всей видимости, снижение ставки возможно не ранее 3 квартала: ЦБ, хотя и отмечает снижение инфляционных рисков в будущем, полагает, что сейчас инфляция препятствует смягчению денежно-кредитной политики.
Одновременно регулятор представил прогноз макроэкономических показателей. Примечательно, что при сценариях, предполагающих в качестве базовых параметрах средние цены на нефть $60 и 70 за баррель, показатели ВВП и инфляции практически одинаковые. Однако при более высокой цене на нефть «печатный станок» работает быстрее, рост денежной массы прогнозируется в районе 8-12%. Это может означать, что ЦБ склонен рассматривать более быстрый переход с мягкой денежно-кредитной политики при цене на нефть выше $70 за баррель.



Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»

В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.


Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100