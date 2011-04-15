На глобальных рынках вновь оживились опасения относительно дальнейших темпов роста экономики. В пятницу были опубликованы предварительные индексы деловой активности в производственной сфере и секторе услуг ЕС и США, и данные вышли явно разочаровывающими. Предварительный PMI в производстве ЕС опустился с 49,3 до 47,6 пунктов, аналогичный показатель в Штатах замедлился с 53 до 52,5 пунктов. PMI в сфере услуг ЕС продемонстрировал не такое масштабное снижение, но все сократился с 52,8 до 52,7 пунктов, в то время как аналогичный показатель в США снизился с 56 до 54,8 пунктов. Во многом именно слабые PMI послужили поводом для коррекционных движений на рынках.

Второй темой, приковывающей внимание инвесторов, остается движение кривой доходности treasuries к состоянию инверсии. На текущий момент кривая инвертирована на участке до 5 лет, а в пятницу впервые с 2007 г. спред между доходностью десятилетних и трехмесячных бумаг стал отрицательным. Традиционно инверсия кривой доходностей UST служит опережающим сигналом для будущей рецессии, но в большинстве случаев с лагом не менее года. Более того, несколько последних краткосрочных кредитных циклов были отмечены продолжением роста рынков в течение не менее полугода после достижения состояния инверсии, однако, разумеется, нервозность на рынках как минимум временно несколько увеличилась. Американские фондовые индексы завершили пятничные торги снижением на 1,8-2,5%, индекс S&P 500 опустился к отметке в 2800 пунктов. Из позитивных новостей можно отметить лишь благополучные для Д.Трампа результаты расследования спецпрокурора США Р.Мюллера, не обнаружившего сговора Президента либо членов его команды с Россией с целью влияния на президентские выборы 2016 г.

На российском фондовом рынке конец прошлой недели также был отмечен коррекционными настроениями – индекс Мосбиржи в пятницу потерял 0,6%, вернувшись под отметку в 2500 пунктов. Внешний фон на открытие недели складывается негативным для российского рынка, соответственно, сегодня ожидаем снижения индекса в середину диапазона 2450-2500 пунктов. При этом на горизонте нескольких месяцев видим перспективы ощутимого роста с текущих уровней в преддверии сезона дивидендных выплат – сезон корпоративной отчетности в РФ проходит преимущественно в позитивном ключе и дает основания рассчитывать на увеличение дивидендных выплат российскими компаниями.







Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"







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