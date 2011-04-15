В пятницу высоколиквидные бумаги закрылись в преимущественно в минусе. Комментарий ЦБ РФ по итогам регулярного заседания дал трейдерам повод говорить о перспективах смягчения денежной политики, что в сочетании с ухудшением внешнего фона изменило характер торгов на валютном рынке – по паре доллар-рубль произошел разворот вверх. Изменение настроя на валютных торгах негативно отразилось на котировках рублевых активов в целом. В итоге Газпром нефть (SIBN) подешевела на 2.5%, Газпром (GAZP) – на 2.0%, МосБиржа (MOEX) – на 1.7%, Сургутнефтегаз (SNGS) – на 1.5%, Татнефть (TATN), ВТБ (VTBR) и Сбербанк (SBER) – на 1.4%.

Во втором эшелоне была отмечена коррекция вниз по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Костромской сбытовой компании (KTSB) подешевели на 7.1%, шахты Распадской (RASP) – на 3.8% , Рязаньэнергосбыта (RZSB) – на 2.6%.

Фондовые индексы США понизились на 1.8% - 2.5%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые закрылись в минусе, по азиатским также наблюдается коррекция вниз.

Сегодня в начале торгов вероятно углубление коррекции вниз по индексу РТС под давлением внешнего фона. Инверсия на некоторых участках кривой процентных ставок в США трактуется многими участниками рынка как возможный признак рецессии (так, доходность однолетних казначейских облигаций превышает доходность десятилетних), что способствует усилению давления продаж на рынках акций в целом. Вывод генпрокурора США из доклада Мюллера, озвученный в прошедшие выходные, скорее благоприятен для российского рынка – не найдено оснований для выдвижения обвинений Д. Трампу по делу о предполагаемом вмешательстве РФ в предвыборный процесс. Однако глобальное снижение склонности инвесторов к принятию риска может оказать более сильным фактором влияния на рынок, чем итоги расследования в США. На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение наметившегося движения по паре доллар-рубль в направлении отметки 65.0.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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