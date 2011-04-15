Рынки напуганы ожиданиями новой рецессии

В пятницу, 22 марта, доллар и евро взяли реванш за прошлые обиды и нанесли массированный удар по российской национальной валюте. Удар получился не слишком согласованным: евро в темпах роста по отношению к рублю отстал от доллара, но все равно не оставил российской валюте шанса на рост. На закрытии торгов в пятницу курс доллара США расчётами «завтра» вырос на 79 коп. (+1,2%), до 64,66 руб., а курс евро повысился на 45 коп. (+0,6%), до 73,07 руб.

В пятницу в США доходность трехмесячных казначейских векселей сильно подскочила вверх, до 2,455%, превысив даже ставки по американским 10-летним гособлигациям (2,442%). Американские СМИ со ссылкой на исследование, опубликованное федеральным резервным банком Сан-Франциско, заговорили о том, что такая инверсия кривой доходностей является самым надежным индикатором будущих экономических кризисов. Примечательно, что это произошло почти сразу же после заявлений ФРС о фактическом отказе от ужесточения монетарной политики. Опасения новой рецессии в США и во всем мире теперь опять на повестке дня.

В России в пятницу ЦБ РФ тоже отказался от повышения ключевой процентной ставки, сохранив ее на уровне в 7,75%. Более того, глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции весьма недвусмысленно намекнула на то, что в текущем году возможно и возвращение к политике снижения процентной ставки, если инфляция и внешние обстоятельства это позволят. Однако рубль отреагировал негативно.

Нефть сорта Brent на лондонской ICE в пятницу опять рухнула на 1,2%, до $66,59 за баррель. Еженедельные данные Baker Hughes о том, что количество активных буровых платформ в США упало на девять единиц, до 824, не оказало влияния на цены. Скорее, рынок опасается новой рецессии. Сегодня утром падение цены продолжается, баррель Brent теряет около 0,4% стоимости.

Сегодня при открытии торгов мы можем увидеть рубль в минусе. Прогнозируем по паре доллар/рубль коридор 64-65 руб., а по паре евро/рубль – 72,4-73,5 руб.







Наталья Мильчакова, заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари







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