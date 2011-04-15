В пятницу основные мировые фондовые индексы заметно снизились. Не остались в стороне от негативной общемировой тенденции и российские индексы. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 0,60%, долларовый индекс РТС на фоне снижения рубля к доллару просел сильнее, на 1,96%. Среди лидеров снижения «Газпром» (-1,96%) и «МосБиржа» (-1,71%). Американский Dow 30 растерял позиции при этом на 1,77%. Утром понедельника индексы стран АТР снижались на 0,9-3,0%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром около 2799 п., на 0,4% ниже уровней закрытия предыдущего торгового дня. Утреннее снижение азиатских рынков и нефтяных котировок окажет давление и на российские акции в начале торгов. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2470-2520 пунктов, по индексу РТС — 1200-1225 пунктов.

Вслед за рынком акций в пятницу снизился и рубль. По итогам дня на МосБирже, доллар с расчетами «на завтра» подорожал до 64,6600 руб. (+79 коп.), а европейская валюта выросла до 73,0675 руб. (+44,25 коп.). Ожидаемое сохранение ставки ЦБ РФ на прежнем уровне не оказало влияние на курс, а его просадке способствовало снижение нефтяных цен. Сегодня мы ожидаем нейтрального начала торгов рублем. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 64,0-65,3 руб., для европейской валюты — 72,3-73,8 руб.

В пятницу цены на нефть заметно снизились. Торги стартовали с $67,5 за баррель марки Brent. Утром цены подросли до $67,7, откуда отправились вниз, к вечеру прокололи поддержку на $66,0, достигли $65,9, обновив минимумы с 11 марта, однако к концу дня восстановились к $66,6. Вечером пятницы компания Baker Hughes опубликовала статистику по активным нефтяным платформам в США. Их число снизилось на девять единиц, до 824, что и стало причиной вечернего роста. Утром понедельника цена нефти просела до $66,3. Вероятный дневной диапазон сегодняшних торгов для сорта Brent составляет $65,6-67,0 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, после прокола поддержки на $66,0 расширился до $64,0-68,5.







Вадим Иосуб, старший аналитик информационно-аналитического центра Альпари







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