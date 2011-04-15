Рынок акций: возврат в боковик или начало коррекции?

В пятницу российский рынок акций не смог удержаться выше отметки 2500 пунктов по Индексу Мосбиржи и ушел вниз на негативном внешнем фоне. Причиной распродаж стала Америка, снизившаяся по итогам дня чуть менее чем на 2%. А вот что стало причиной падения американских акций, пока загадка: негативная статистика по Европе и предварительному индексу деловой активности в промышленности США не должны были привести к таким сильным распродажам. Мы пока склонны рассматривать нынешнее движение как техническую коррекцию, не имеющую под собой сильных фундаментальных причин.

Но так или иначе, сегодня с утра американские фьючерсы вновь в минусе, теряя к пятничному закрытию 0,4%.

Падает и нефть, хотя, вполне возможно, нефтяные трейдеры еще вспомнят о статистике Baker Hughes согласно которой на прошлой неделе число нефтяных скважин в США снизилось на 9 штук, а всего показатель падает шестую неделю подряд. Очень часто эти данные отыгрываются в середине дня в понедельник.

Пока же нас ждет открытие в отрицательной зоне, со снижением на 0,3-0,4%.

Впрочем, некоторый позитив для российского рынка появился за выходные: спецпрокурор США Роберт Мюллер не выявил следов сговора Дональда Трампа с Россией в ходе американских выборов 2016 года. Тем самым снижается вероятность введения жестких санкций в отношении России.

Пока непонятно, как поведет себя дальше российский рынок – останется в привычном для себя боковике с границами 2450-2500 пунктов, или провалится ниже. Очень часто падение начинается после ложного пробоя сопротивления. Промежуточная поддержка для Индекса Мосбиржи расположена около отметки 2480 пунктов.

Скорее всего, стоит ждать и ослабления рубля в район 65 руб за доллар.





Алексей Антонов, аналитик Алор Брокер







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