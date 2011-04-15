Рубль отыграл пятничные потери

Рынок акций РФ закончил торги в понедельник на положительной территории на фоне коррекции рынка после сильного падения в пятницу, спроса на ОФЗ и несмотря на неопределенную динамику цен на сырую нефть. Косвенную поддержку российским бумагам оказал итог расследования спецпрокурора Р. Мюллера по делу о связях Д. Трампа с РФ во время предвыборной кампании в 2016 году.

В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний финансового (+1,17%) и потребительского (+0,48%) секторов.

Индекс ММВБ к концу торгов вырос на 0,20% и закрылся на отметке 2497.59 пункта. Индекс РТС подскочил на 1,23% и остановился на уровне 1228.34 пункта на волне коррекционного повышения курса рубля к евро и особенно к доллару США.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ увеличились, выйдя в небольшой плюс на фоне некоторой успокоенности инвесторов после пятничного обвала в ожидании публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США за прошлую неделю. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России выросла на 0,13%, до 66,84 доллара за баррель. Западно-техасская WTI прибавила 0,02%, до 59,05 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии отыграл большую часть потерь против доллара США, следуя в русле движения основной валютной пары евродоллар на рынке форекс, которая получила поддержку благодаря выходу позитивных данных по немецкой экономике. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов «завтра» к завершению торговой сессии упала на 0,96%, до 64,04 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов «завтра» снизилась на 0,74%, до 72,52 рубля за один евро.

Ухудшение настроений на мировых рынках несомненно окажет давление на российский рынок акций и может привести к дальнейшему локальному ослаблению курса рубля.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела «Гранд Капитал»



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