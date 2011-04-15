Российский рынок не следует коррекции в США, занял выжидательную позицию

Торговая динамика накануне была разнонаправленной. Лидерами роста вновь стали акции ТМК (+7,07%): инвесторы продолжали отыгрывать пятничную новость о продаже актива в США. Лидерами снижения стали бумаги Полюса (-2,48%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 64-64,50.

Рынок выстоял перед внешними шоками. Большинство бумаг закрылось на отрицательной территории, но коррекция не была сильной и всеобъемлющей. Российский рынок слабо реагирует на негативную динамику на мировых сырьевых и фондовых площадках. Впрочем, ситуация на зарубежных рынках не перерастает в панику, поэтому в России мы не видим предпосылок к жесткому падению. Если коррекция в США превысит 2,5% в день, мы полагаем, что и российский рынок последует за внешним фоном. Пока игроки заняли выжидательную позицию: торговые обороты в бумагах на фондовом рынке, за исключением акций Сбербанка, низкие.

Во вторник ожидаю смешанную динамику. Рынок будет реагировать на сигналы с внешних площадок. Прогноз по Индексу Мосбиржи - диапазон 2480-2520 пунктов, ожидания по паре USD/RUB - 63,50-64,50.

Минфин предлагает поднять цены на шампанское. Повышение минимальной цены может составить 26%, до 207 руб. за 0,75 л. в рознице и 173 руб. в оптовой торговле. Абрау-Дюрсо (+16,95%) производит 33 млн бутылок в год. Это соответствует 5,7 млрд руб. минимальному выручки. Но у компании продукты разного ценового диапазона, можно ожидать, что компания заработает за 2019 год свыше 7 млрд рублей. Сейчас Абрау-Дюрсо торгуется с мультипликатором Р/В 1,84. Это выглядит дорого, однако не учитывает возможный рост цен и увеличения рентабельности. Компания, к сожалению, раскрывает минимум информации, но не исключена спекулятивная игра на повышение в связи с новостью о росте минимальных цен в ближайшее время.







Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»







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