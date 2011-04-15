Доклад Мюллера вызвал рост цен на акции российских банков

В понедельник в секторе высоколиквидных бумаг не сложилось единой динамики движения цен. Акции Татнефти (TATN) подешевели на 1.3%, Роснефти (ROSN) – на 1.0%, Лукойла (LKOH) – на 0.9%, Транснефти (TRNFP) – на 0.8%. Тем временем бумаги финансового сектора пользовались спросом, поскольку благоприятная резолюция генпрокурора США на доклад Мюллера подразумевает ослабление аргументов сенаторов в пользу принятия жесткого варианта санкций в отношении РФ. В итоге Сбербанк (SBER) вырос на 3.0%, МосБиржа (MOEX) – на 1.6%, ВТБ (VTBR) подорожал на 0.9%.

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции ТМК (TRMK) подорожали на 7.1%, Павловского автобуса (PAZA) – на 4.9%, Пермэнергосбыта (PMSB) – на 4.7%.

Фондовые индексы США закрылись разнонаправлено, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские фондовые потеряли в пределах 0.5%, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения.

Сегодня в начале торгов возможно продолжение наметившегося повышения по индексу РТС. Опубликованные вчера данные по деловому климату в Германии, оказавшиеся лучше прогнозов, несколько смягчили опасения, связанные с макроэкономическими рисками. В итоге волатильность на западных рынках сократилась, но остается выше средних значений за прошедшие два месяца. Переговоры между США и КНР по вопросам торговли, а также серия голосований в парламенте Великобритании, исход которых определит формат выхода страны из состава ЕС, потенциально могут обеспечить рынок потоком новостей, способных повлиять на динамику глобальных фондовых индексов в течение ближайшей недели. На валютном рынке в начале торгов возможно «тестирование» отметки 64.0 по паре доллар-рубль на фоне признаков восстановления готовности инвесторов к принятию риска.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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