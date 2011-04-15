Негативные настроения на глобальных рынках несколько ослабли

Если в пятницу на фоне слабых предварительных индексов деловой активности ЕС и США практически вся группа рисковых активов оказалась под заметным давлением, то в ходе вчерашних торгов однонаправленной тенденции не наблюдалось, а американские фондовые индексы завершили торги разнонаправленно (индекс S&P 500 вновь закрыл сессию вблизи отметки в 2800 пунктов).

Начало недели сравнительно не богато на публикацию большого объема макроэкономической статистики, и в этих условиях участники рынка акцентируются на других темах. Так, из позитивных моментов можно отметить сегодняшние комментарии в СМИ от источников, близких к китайской дипломатической группе, о подготовке саммита лидеров США и Китая на третью-четвертую неделю мая. Ближайший раунд торговых переговоров между странами должен пройти 28-29 марта.

На текущий момент индекс S&P 500 находится на уровнях примерно на 5% ниже исторических максимумов, и заметное смягчение позиций ведущих центральных банков в последние недели с одной стороны приоткрывает дорогу для продолжения роста. Однако в то же время для рынка остается большое число серьезных рисков: неопределенность относительно политики торговых ограничений США-Китай, США-ЕС, скорый старт сезона корпоративной отчетности в Штатах за 1 квартал, риски возможного обострения ситуации в Венесуэле – все это оказывает как минимум серьезный сдерживающий эффект для фондовых рынков.

Российский рынок акций в понедельник продемонстрировал скромный рост на 0,2% по индексу ММВБ, вновь приблизившись к отметке в 2500 пунктов. Теоретически, некоторое позитивное влияние на всю группу российских активов могло быть оказано обнародованием результатов расследования спецпрокурора США Р.Мюллера о возможных связях избирательного штаба Д.Трампа с Россией (признаков сговора обнаружено не было), но в то же время санкционные риски для РФ сохраняются, а отношения между странами остаются далеко не самыми благоприятными (вчера Палата Представителей США потребовала от Госдепа оценить угрозы российского влияния в Венесуэле). Учитывая попытки отскока на глобальных рынках, сегодня индекс Мосбиржи, на наш взгляд, имеет шансы забраться в диапазон 2500-2520 пунктов.







Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"







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