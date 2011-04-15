«Кривая доходности будет очень ровной»: рубль и нефть подорожали

Вчера рубль доказал, что отступление в пятницу перед долларом и евро было временным, и перешел в контрнаступление. Доллар и евро были вынуждены сдаться. Итог таков: к закрытию торгов понедельника обменный курс доллара США расчётами «на завтра» упал на 56 коп. (-0,87%), до 64,1 руб., а курс евро - на 57 коп. (-0,78%), до 72,5 руб., обновив минимум с начала года.

Опасения новой рецессии, вызванные тем, что доходность трехмесячных казначейских векселей превысила доходность десятилетних государственных облигаций США, в понедельник несколько утихли. Отчасти этому поспособствовали успокаивающие заявления на Азиатской инвестиционной конференции, состоявшейся в понедельник в Гонконге. Выступавшие на конференции председатель федерального резервного банка Чикаго и бывшая глава ФРС Джанет Йеллен заявили на конференции об уверенности в перспективах экономического роста в США. По мнению Эванса, доходности долгосрочных облигаций упали после того, как ФРС недвусмысленно намекнула на отказ от дальнейшего ужесточения монетарной политики, и это вызвало краткосрочную инверсию кривой доходности. А Джанет Йеллен и вовсе заявила, что такая ситуация временная и не является надежным сигналом о будущей рецессии. «Кривая доходности будет очень ровной», - уверенно заявила экс-руководитель Федрезерва. Эванс, в свою очередь, сказал, что нового повышения процентных ставок в США до конца первого полугодия 2019 г. он не ждет, но от более долгосрочного прогноза воздержался. Зато глава федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер в понедельник на конференции в Лондоне заявил о том, что он все-таки ожидает, что ФРС в 2019 году один раз повысит ставку, однако оценивает позитивно ситуацию в экономике США, так как рынок труда остается сильным.

Тем временем цена на нефть марки Brent в понедельник подорожала на 0,3% до $66,8 за баррель, по-видимому, на ожиданиях, что угроза рецессии отступила. С утра рост продолжается, нефть Brent дорожает на 0,1%.

Открытие торгов по рублевым парам, вероятно, сегодня будет разнонаправленным. Пара доллар/рубль может по-прежнему колебаться в коридоре 64-65 руб., а пара евро/рубль – в новом диапазоне 72-73 руб.







Наталья Мильчакова, заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари







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