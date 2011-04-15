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26.03.2019

Доллар может помешать росту рубля

В понедельник рубль укрепил свои позиции к бивалютной корзине, вернувшись к росту после пятничной коррекции. По итогам сессии доллар и евро подешевели в пределах 0,6%. Пара доллар/рубль вернулась к отметке 64 руб., для пробоя которой у котировок не хватило импульса.
Позитивная картина для нашей валюты сложилась на фоне двух факторов – пик налоговых выплат и рост цен на нефть. Brent приподнялась над отметкой 67 долларов, но закрыться выше этого уровня не смогла, поэтому поддержка с этого фронта оказалась умеренной.
Общая привлекательность нашей валюты также возросла после того, как стало известно, что в докладе Мюллера не было найдено доказательств сговора Трампа с Москвой во время президентской кампании 2016 года.
После вчерашней волны бегства от рисков на фондовых площадках Азии наблюдается коррекция, а нефть продолжает торговаться с небольшим восходящим уклоном, что теоретически предполагает дальнейшие попытки укрепления рубля. Помешать этому может долларовый фактор – «американец» укрепляется против основных конкурентов на форексе. В краткосрочной перспективе в центре внимания остается отметка 64 руб. В случае возобновления роста пары первичной целью станет область 64,30 руб.



Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями





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