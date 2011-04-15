Торговая динамика во вторник была разнонаправленной. Лидерами роста стали акции ОГК-2 (+4,72%), поводом послужили новости о сделке с энероактивами Реновы. Лидерами снижения стали бумаги Алросы (-1,30%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 64-64,50.

Котировки дочки Газпромэнергохолдинга (ГЭХ) взлетели на новостях в СМИ о том, что оценка Т Плюс в рамках сделки с ОГК-2 может составить около 45 млрд рублей. Стоит отметить, что ОГК-2 – одна из самых дешевых компаний тепловой генерации. Отсутствие новостей по реформе ГЭХ и ясных сроков по IPO холдинга сдерживало рост капитализации дочек. Если теперь процесс активизируется, то этой весной можно ожидать спекулятивного роста котировок ОГК до 0,5-0,55 рубля.

Соглашение о заморозке цен на топливо продлено до июля. Ранее основные игроки оценивали свои потери от соглашения более чем в 50 млрд рублей. Однако в итоге сделка устраивает все стороны. Заморозка цен на топливо – одна из мер по сдерживанию инфляции. Также правительство РФ готово на определенные уступки, в частности, сохранение обратных акцизов. Соглашение действовало и в период снижения цены на нефть. Не ожидаю сокращения рентабельности продаж нефтегазовых компаний в 1 полугодии 2019 года, реакция рынка на новость нейтральная.

В среду ожидаю смешанную динамику. Рынок будет реагировать на сигналы с внешних площадок. Прогноз по индексу Мосбиржи - 2500-2520 пунктов, ожидания по паре USD/RUB - 63,50-64,50.







Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»





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