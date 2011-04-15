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27.03.2019

Курс рубля близок к равновесному

Российский рубль остается сильно скоррелирован с другими валютами развивающихся стран, и ключевым драйвером для рубля по-прежнему являются общерыночные тенденции. В ходе вчерашних торгов российская валюта ослабла на 0,5%, а пара доллар/рубль вернулась к отметке в 64,40 руб/долл. Для сравнения бразильский реал, мексиканский песо, южноафриканский ранд снизились во вторник по отношению к доллару на 0,5-0,8%.
Какой-либо выраженной внутренней истории в динамике рубля на текущий момент нет. Согласно нашей модели, курс рубля на текущих уровнях близок к равновесному (при текущих ценах на нефть и макропоказателях мы оцениваем его в 63-64 руб/долл.). Позитивная сезонность счета текущих операций для рубля еще сохраняется, но наличие отдельных рисков, в частности, санкционного характера оказывает сдерживающий эффект. Отметим, что на этих выходных состоится первый тур президентских выборов в Украине, что теоретически может способствовать сокращению части спекулятивных позиций в российских активах в конце недели.
При текущем внешнем фоне пара доллар/рубль может консолидироваться в диапазоне 64-64,50 руб/долл. К концу недели при отсутствии позитива на глобальных рынках есть риски локальной коррекции в рубле и движения в сторону отметки в 65 руб/долл.



Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития
ПАО "Промсвязьбанк"



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