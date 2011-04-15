Во вторник в секторе голубых фишек сохранялась активность покупателей на фоне некоторого смягчения опасений, связанных с состоянием европейской экономики и рисками рецессии в США, а также повышения мировых цен на нефть. В заметном плюсе закрылись Сбербанк (SBER, +1.9%), НЛМК (NLMK, +1.4%), Лукойл (LKOH, +1.2%), Магнит (MGNT, +1.2%), Татнефть (TATN, +1.1%). Тем временем акции корпорации Алроса (ALRS) подешевели на 1.3%, Новатэка (NVTK) – на 1.1%, Газпрома (GAZP) – на 0.8%.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции ОГК-2 (OGKB) подорожали на 4.7%, МРСК Северного Кавказа (MRKK) – на 3.6%, Рязаньэнергосбыта (RZSB) – на 3.3%.

Фондовые индексы США повысились на 0.5% - 0.7%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые закрылись в плюсе, в среднем в плюсе пребывают и азиатские индексы.

В краткосрочной перспективе возможна консолидация в диапазоне 1200 пунктов – 1240 пунктов по индексу РТС. Инвесторы ожидают развития событий вокруг BrexitС. и сообщений о прогрессе в торговых переговорах между США и КНР, а также любых данных для уточнения своих оценок в отношении перспектив глобальной экономики. К последним можно отнести данные по балансу внешней торговли США, публикация которых запланирована сегодня на 15:30 мск. На валютном рынке, с позиций технического анализа, формируется новый консолидационный диапазон по паре доллар-рубль с нижней границей вблизи 64.0.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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