Рынок акций продолжит попытки роста

Как мы и опасались вчера вечером, американский рынок акций после нашего закрытия растерял половину успеха, но все же закрылся в весомом плюсе. Сегодня с утра фьючерсы на американские индексы прибавляют чуть более 0,1%, подрастает и нефть. Таким образом, ждем открытия торгов отечественными акциями в районе вчерашнего закрытия, может быть с очень небольшим минусом.

Если внешний фон продолжит улучшаться, например на фоне возобновления американо-китайских переговоров, то покупки российских акций возобновятся. Теперь целью движения Индекса Мосбиржи стали исторические максимумы, но возникает ощущение, что для уверенного подъема рынку не хватает свежих денег.

Продолжаем с позитивом смотреть на Сбербанк, который вполне может уйти к следующему сопротивлению в районе 226 руб. Там вполне возможно небольшое торможение роста.

После пятничного малообъяснимого падения продолжает восстанавливать позиции нефть. Немного не порадовала вчерашняя статистики от Американского института нефти, который сообщил о росте запасов в штатах на 1,9 млн баррелей. Но эти данные уж очень часто расходятся с официальной информацией Минэнерго США, и непонятно, почему до сих пор рынок часто отыгрывает эти предварительные результаты.

Мы по-прежнему ждем подъема нефти в районе 70 долларов за баррель. Но и в случае достижения цели открывать шорты по нефти не стоит – восходящее движение может продолжиться.

Рубль потерял к доллару вчера более полупроцента, что связано со снижением практически всех валют развивающихся стран. Однако сегодня ждем возвращения отечественной валюты под отметку 64. Пока потенциал для этого есть: пара евро-доллар предпринимает попытки роста, наступает пик налоговых платежей, а еще кому-то понадобятся рубли для участия в аукционе Минфина по ОФЗ. Ближайшую цель по паре доллар-рубль мы видим в районе отметки 63.







Алексей Антонов, аналитик Алор Брокер







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