Растущая нефть во вторник не поддержала рубль

Вторник, 26 марта, стал днем продолжения жесткого противостояния рубля с долларом и евро. В этот раз победу одержали мировые резервные валюты. На закрытии торгов 26 марта курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 32 коп. (+0,5%), до 64,4 руб., а курс евро смог подняться всего на 7 коп. (+0,09%), до 72,58 руб.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая во вторник на расширенной коллегии Министерства финансов, назвала слабые стороны российской экономики. По мнению руководителя ЦБ РФ, это прежде всего отсутствие в России «длинных денег» из внутренних источников. Кроме того, Набиуллина отметила, что обменный курс рубля сильно зависит от поведения нерезидентов. По-видимому, эти заявления вогнали валютных трейдеров в столь глубокий пессимизм, что даже растущая цена на нефть не смогла укрепить российскую национальную валюту.

26 марта на ICE цена нефти сорта Brent выросла на 1%, до $67,48 за баррель, чему способствовал опубликованный во вторник доклад Международного энергетического агентства о потреблении энергоресурсов в мире в 2018 году. По оценке МЭА, мировой спрос на нефть вырос на 1,3%, до 99 млн баррелей в сутки, а в 2019 году, по прогнозу агентства потребление нефти в мире достигнет 100 млн баррелей в сутки. Эти цифры воодушевили нефтяной рынок. Сегодня утром нефть Brent немного дорожает, прибавляя 0,04%.

Ожидаем, что сегодня на открытии торгов можем увидеть рубль в небольшом плюсе. По паре доллар/рубль снова ожидаем коридор в 64-65 руб., а по паре евро/рубль – 72-73 руб.







Наталья Мильчакова, заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари







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