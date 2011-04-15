На валютных рынках царит неопределенность

Рынок акций РФ закончил торги во вторник в «зеленой» зоне,

поддерживаемый позитивной динамикой на мировых торговых площадках и повышением цен на сырую нефть. В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний потребительского (+1,26%), нефтехимического (+0,56%) и финансового (+0,53%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги ростом на 0,60% и закрылся на отметке 2512.63 пункта. Индекс РТС прибавил 0,13% и остановился на уровне 1229.96 пункта на фоне продолжающейся консолидации курса рубля к евро и доллару США.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ выросли. В фокусе рынка

по-прежнему надежды на разрешение торгового противостояния между США и КНР, сокращение объемов добычи сырой нефти ОПЕК+ и ожидание данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США за прошлую неделю. Котировки североморской марки нефти BRENT к концу торгов в России выросли на 1,06%, до 67,52 доллара за баррель. Западно-техасская WTI подскочила на 2,04%, до 60,02 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии снизился против евро и доллара, не получая поддержки после окончания налогового периода и высокой неопределённости, которая присутствует на мировых валютных рынках. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов «завтра» к завершению торговой сессии выросла на 0,45%, до 64,36 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов «завтра» прибавила 0,16%, до 72,62 рубля за один евро.

Рубль может продолжить консолидироваться в боковом диапазоне на общей волне неопределенности, которая по-прежнему превалирует на мировых рынках.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела «Гранд Капитал»



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