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28.03.2019

ГМК: блокчейн и снижение дивиденда, маловероятное в текущем году

Рынок продемонстрировал коррекцию в среду. Большинство основных бумаг закрылось на отрицательной территории. Выросли по итогам дня акции Лукойла (+0,71%). Лидерами снижения стали бумаги Норильского никеля (-2,98%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 64,50-65,00.
В четверг ожидаю коррекцию в пределах 1%. Рынок следует за динамикой внешних площадок. Прогноз по индексу Мосбиржи - диапазон 2450-2470 пункта, по паре USD/RUB - 64,50-65,50.
ГМК Норникель хочет пересмотреть дивидендную политику. В нынешней редакции она предусматривает выплату в зависимости от долговой нагрузки. Текущие ожидания – в районе 1400 рублей на акцию. На мой взгляд, в этом году изменение политики маловероятно, хотя об этом говорилось давно. ГМК – одна из лучших дивидендных идей на рынке. Но о радикальном сокращении дивиденда речь не идет. Помимо высокого дивиденда, драйвером роста является и повышение цены на палладий на фоне высокого спроса на него. Компания собирается запустить первую в мире блокчейн-платформу на металл, что в перспективе может заинтересовать крупные хедж-фонды. Рост спроса на палладий вынуждает инвестировать в его добычу, в том числе, за счет перераспределения денежных потоков не в пользу дивидендов. Но рост инвестпрограммы ГМК, вероятнее всего, придется на 2020-е годы.
Пара USDRUB вернулась к отметке 65. Небольшое ослабление рубля и коррекция рынка вызваны внешним фоном, геополитическими новостями и окончанием налогового периода. В целом ситуация спокойная, инвесторы в среду продемонстрировали высокий спрос на ОФЗ, причем доходность новых пятилетних бумаг почти на 0,2 процентных пункта выше, чем у аналогичного выпуска в обращении. Поводов для резкого ослабления рубля не просматривается, на мой взгляд, можно рассчитывать на диапазон 64-66 в апреле.



Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»




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